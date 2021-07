Dank für jahrelangen Einsatz : DBX verabschiedet Ulrike Hans

Xanten Fast 30 Jahre lang arbeitete Ulrike Hans für die Stadt Xanten, unter anderem kümmerte sie sich um die Grundschulen Vynen und Marienbaum. Jetzt ist sie in den Ruhestand verabschiedet worden.

Der Dienstleistungsbetrieb Xanten (DBX) hat Ulrike Hans in den Ruhestand verabschiedet. Sie war fast 30 Jahre lang für die Stadt im Einsatz und arbeitete als Reinigungskraft in öffentlichen Gebäuden wie den Grundschulen in Vynen und Marienbaum. Der DBX bedankte sich mit einem blumigen Gruß für die langjährige Unterstützung. Die Unterhaltung und Wartung der städtischen Gebäude ist eine von zahlreichen Aufgaben des DBX.