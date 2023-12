Langjähriger Mitarbeiter der Stadt Xanten Michael Lehmann geht in den Ruhestand

Nach mehr als 40 Jahren im Dienst der Stadt Xanten geht Michael Lehmann in den Ruhestand. In den vier Jahrzehnten hat er verschiedene Aufgaben übernommen. Zuletzt arbeitete er als Leiter des Dienstleistungsbetriebs (DBX). In der letzten Ratssitzung des Jahres im Dezember wurde er von Bürgermeister Thomas Görtz offiziell verabschiedet, „um dem auch Rechnung zu tragen, was Michael Lehmann in den mehr als 40 Jahren für die Stadt geleistet hat“.