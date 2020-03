Mutmaßlicher Korruptionsskandal : Stadt schließt Vergleich mit Beschuldigtem in der DBX-Affäre

Xanten In der mutmaßlichen Korruptionsaffäre wird seit Jahren ermittelt. Die Stadt Xanten meldet nun „einen wichtigen Meilenstein bei der Aufklärung“.

In der DBX-Affäre hat die Stadt Xanten einen Vergleich mit einem der Hauptbeschuldigten geschlossen. Das teilte Bürgermeister Thomas Görtz am Mittwoch mit. Demnach habe der Beschuldigte zugesagt, dass er in den „zahlreichen zivilrechtlichen Schadenersatzprozessen“, die die Stadt gegen mehrere Beteiligte führe, „umfangreiche Angaben“ machen werde. „Damit konnten wir nach monatelangen Verhandlungen einen Durchbruch erzielen auf dem Weg, Licht ins Dunkel des Korruptionsskandals rund um den ehemaligen DBX-Vorstand zu bringen“, schrieb Görtz in einer Mitteilung. Der Vergleich sei „ein Meilenstein bei der Aufklärung des vermutlich größten Korruptionsskandals der Stadtgeschichte“ und mache es möglich, dass „wir endlich die Wahrheit über die vermutlich jahrelangen kriminellen Machenschaften in Xanten erfahren können“.