DBX-Affäre : Stadt erreicht Schadenersatzzahlungen

Xanten Auch nach Jahren ist die Korruptionsaffäre um frühere Mitarbeiter des Xantener Dienstleistungsbetriebs (DBX) noch nicht vollständig aufgeklärt. Parallel zu den strafrechtlichen Ermittlungen drängt die Stadt auf Schadenersatzzahlungen – mit Erfolg, wie die Verwaltung mitteilt.

In der Korruptionsaffäre um Xantens Dienstleistungsbetrieb (DBX) hat die Stadt erreicht, dass Beschuldigte einen Schadenersatz an die Kommune zahlen. „Wir haben uns einige Euros zurückgeholt von dem Schaden, der uns entstanden ist“, sagte Bürgermeister Thomas Görtz in einem Pressegespräch. „Wir sind damit aber noch nicht zu Ende.“ Es liefen noch weitere Verfahren gegen Beteiligte der Affäre. Es gebe auch noch Gerichtstermine. „Die werden uns in diesem und vermutlich auch noch im nächsten Jahr beschäftigen.“ Die bisher abgeschlossenen Verfahren hätten aus Gründen der Prozessökonomie mit einem Vergleich geendet. Dabei seien „gute Quoten“ für die Stadt erreicht worden. „Es ist also zu Schadenersatzzahlungen aufgrund von Korruptionshandlungen gekommen, diese Verfahren sind auch abgeschlossen.“ Summen nannte Görtz nicht.