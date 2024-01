Zu viel Regen Bauern am Niederrhein drohen Ernteausfälle

Heiner Ricken und seine Söhne Nikita und Joscha, die gemeinsam den Sevenboomshof an der Leuchtefurth in Menzelen-West betreiben, haben vom Regen die Nase voll. Auf den Äckern versinkt man im Morast, die Maschinen fahren sich fest. Und im Boden liegen noch jede Menge Kartoffeln, die längst geerntet werden müssten. „Eigentlich schon ab Oktober“, sagt Heiner Ricken, der rund 200 Hektar Kartoffel anbaut und zusätzlich auch noch eine Bullenmast hat. Seine Ernte kommt in eine große Kartoffellagerhalle. Ricken: „2023 war ja schon das Frühjahr ungewöhnlich nass, dadurch hat sich das Pflanzen der Kartoffeln verzögert.“ So hätten sich die Arbeiten wegen der Nässe teilweise bis Mitte Juni – je nach Schwere der Böden – hingezogen. Die Konsequenz war, dass sie im Sommer länger wachsen mussten, damit sie noch einigermaßen Ertrag bilden konnten und Schalenfestigkeit, um im Lager stabil zu liegen.