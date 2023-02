Xantener bei Dating-Show „Date my Mom“ „Mein Herz schlägt so, dass es dir gleich ins Gesicht springt“

Der 31-Jährige hat schon Erfahrung im Fernsehgeschäft. Seine ersten Auftritte hatte Pharrell in „Alarm für Cobra 11“, „Köln 50667“ und der „Martina Hill Show“. Erfahrung in TV-Dating-Shows hat er auch schon: 2020 machte er bei „Temptation Island VIP“ mit, 2021 in der Schweizer Ausgabe der „Bachelorette“ und 2022 in „Are You the One – Reality Stars in Love“.