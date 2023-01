Xantener macht bei „Date my Mom“ mit Über die Mutter zur Traumfrau

Auf MTV habe er die Show früher gesehen, erzählt Pharrell. Das Konzept finde er interessant, deshalb habe er zugesagt, als er gefragt worden sei. Durch seine Arbeit hat er in der Branche einige Kontakte. 2020 hatte er bei „Temptation Island VIP“ mitgemacht, 2021 in der Schweizer Ausgabe der „Bachelorette“ und 2022 in „Are You the One – Reality Stars in Love“.