Xanten: Das Spiel um Liebe und Macht beim "Sommer Klassik Open Air"

Xanten Die Oper "Nabucco" von Giuseppe Verdi wird am Donnerstag, 30. August, unter freiem Himmel im Kurpark Ostwall in Xanten gespielt.

Wenn Pavol Munk vom weltberühmten Gefangenenchor in Verdis "Nabucco" erzählt, gerät er ins Schwärmen - und das, obwohl er die Oper schon 600 Mal bundesweit in, an und auf "beeindruckend schönen Plätzen, romantischen Burgen oder, wie am 30. August, im neuen Kurpark in Xanten spielt. Immer unter freiem Himmel, immer mit dem gleichen Ensemble, der Festspieloper Prag. Und Pavol Munk, der gemeinsam mit Daniela Woosmann das Veranstaltungsbüro "Paulis" mit Sitz in Braunschweig leitet, ist überzeugt: Die prachtvolle Oper mit dem dramatischen Spiel um Liebe und Macht, die 1842 erschien und "weltweit bis zu 2000 Mal jede Woche gespielt wird", findet auch in Xanten ein großes Publikum. Gemeinsam mit Sabine van der List von der Tourist Information TIX stellte Munk jetzt das "Sommer Klassik Open Air" im Kurpark Ostwall vor. Knapp 100 Mitwirkende werden in Xanten das alte Babylon und den Freiheitskampf der Israelitien zum Leben erwecken. "Wir haben die ganze Oper Prag eingepackt", so der 68-Jährige, der seit 19 Jahren mit Open-Air-Veranstaltungen unterwegs ist. Um 8 Uhr morgens beginnt am Konzerttag (Donnerstag, 30. August) der Aufbau; die Bühne misst zwölf mal zwölf Meter und steht gegen 15 Uhr. Die Musiker sitzen und spielen im Musikzelt direkt neben der Bühne.