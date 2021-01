Seine Arme und den Rücken kann man an den Stützspring-Stangen stärken. Beim Stützspringen wird die Stange in Schulterbreite umfasst und man springt hoch, so dass man seinen Körper mit durchgestreckten Armen an der Stange emporstützt. Im Laufe des Training kann eine immer höhere Stange für die Übung gewählt werden.