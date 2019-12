Investitionen : Das kommt 2020 auf Xantens Politik zu

Schon im Frühjahr sollen Arbeiten an der Bundesstraße 57 in Marienbaum beginnen. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten Unsere Prognose fürs neue Jahr: Der Stadtrat dürfte sich vor allem mit der Entwicklung der weiterführenden Schulen, mit den städtischen Finanzen, der Verkehrssituation in der Innenstadt und dem Wohnungsbau beschäftigen.

Bildung Im Januar werden die Ergebnisse der sogenannten Phase Null am Stiftsgymnasium und an der Gesamtschule Xanten vorgestellt: An beiden weiterführenden Schulen haben Planer mit Lehrern, Schülern und Eltern darüber gesprochen, welche Räume und welche Ausstattung für den Unterricht erforderlich sind. Denn die Gebäude sind teilweise mehrere Jahrzehnte alt. „Die Räume erfüllen nicht mehr die Anforderungen an einen modernen Unterricht“, sagte Franz-Josef Klaßen, Leiter des Gymnasiums, als die Phase Null begann. Bürgermeister Thomas Görtz kündigte bereits an, dass es eine Aufgabe für mehrere Jahre sein werde, die Schulgebäude zu renovieren und zu modernisieren. Unklar ist noch, wie es finanziert werden kann. Hinzu kommt die Debatte um die Mehrfachturnhalle: Schulen, Vereine und Verwaltung haben deutlich gemacht, dass die jetzigen Sporthallenkapazitäten nicht mehr ausreichen. Die Politik hat auch zugestimmt, dass deshalb mit den Planungen für eine Mehrfachturnhalle begonnen werden soll. Allerdings dürfte es um eine Investition von mehreren Millionen Euro gehen, und auch hier müssen Verwaltung und Politik noch die Finanzierung klären. Die Haushaltlage der Sadt macht die Debatte nicht einfacher.

Finanzen Die Verwaltung hat den Haushaltsentwurf für 2020 im Dezember in den Rat eingebracht, die Fraktionen werden in den nächsten Wochen darüber beraten, und im März soll der Etat mit den Einnahmen und Ausgaben der Stadt beschlossen werden. Die Verwaltung erwartet 2020 ein Defizit von 800.000 Euro und will es mit Xantens allgemeiner Ausgleichsrücklage decken – es wäre das erste Mal dass die Stadt an diese Reserve herangehen muss. Gleichzeitig wird die Verschuldung steigen. Steuererhöhungen sind trotzdem nicht geplant, genauso wenig wie Leistungskürzungen. Aber eine Debatte darüber wird kommen, wenn nicht 2020, dann wahrscheinlich 2021.

Verkehr Der Rat hat im Dezember Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in der Innenstadt beschlossen. Es werden weitere Tempo-30-Zonen eingerichtet, und das Gebiet innerhalb der Wallanlagen wird für den Schwerlastverkehr gesperrt – Anwohner und Lieferanten sollen davon ausgenommen werden. Aber ein Gesamtkonzept fehlt noch. Dabei soll es nicht nur um den Auto- und Lasterverkehr gehen. Die Verwaltung will dieses sogenannte Mobilitätskonzept Ende des Jahres vorlegen. Schon im Frühjahr sollen Arbeiten an der Bundesstraße 57 in Marienbaum beginnen: Die Fahrbahn soll neu asphaltiert werden. es handelt sich um eine verkehrsträchtige Nord-Süd-Verbindung zwischen Kleve und Xanten. Der Landesbetrieb Straßen NRW dürfte in den nächsten Wochen darüber informieren, welche Umleitungen in der Bauzeit geplant sind und wie Anwohner zu ihren Grundstücken kommen.