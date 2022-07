Rock-am-Dick-Festival in Sonsbeck : Ein Wiedersehen, das rockt

Foto: Alko SBK 14 Bilder Diese Bands spielen beim Rock am Dick 2022

Sonsbeck Das Sonsbecker Festival Rock am Dick bringt nach zweijähriger Pause am Samstag, 6. August, wieder den Acker am Heideweg zum Beben. Wir haben mit dem Orga-Team von Alko SBK über das Line-Up gesprochen und über Veränderungen bei der 17. Auflage.

Sie sind älter geworden. Erwachsen. Einige der Alko-SBK-Mitglieder haben inzwischen Kinder, andere sind für Job oder Familie weggezogen – nach Bochum, Münster, Düsseldorf. Doch an ihrem Baby aus Jugendtagen halten sie fest: Das Rock-am-Dick-Festival soll die alte Heimat wieder ordentlich in Wallung bringen. Dafür planen die Freunde der Allgemeinen Konzertorganisation Sonsbeck (Alko SBK) bereits seit Anfang des Jahres. Meistens online, um die Distanzen zu überbrücken. Spätestens am Samstag, 6. August, wollen sie sich dann aber alle live wiedersehen, wenn auf dem Acker am Heideweg mit sechs Live-Acts der Punk abgeht.

Was vor 17 Jahren von ein paar Schulfreunden mit einem einfachen Hänger, ein paar Boxen und viel Herz begründet worden war, ist mittlerweile zur festen Größe in der regionalen Musikszene geworden. Das Rock am Dick steht für Ska-, Punk- und Metal-Musik, für harte Gitarren-Riffs und friedliche Stimmung, für ein Statement gegen Rechts, ein Bekenntnis zur Heimat, und auch für viel, viel Freibier. Das gibt’s dieses Jahr erstmals vom Fass.

Info Kostenloses Bier und Wasser, so viel man mag Termin Das Rock-am-Dick-Festival startet am Samstag, 6. August, um 16 Uhr. Tickets Karten für 28 Euro sind online zu kaufen unter rock-am-dick.de. Im Eintrittspreis inbegriffen sind Bier und Wasser so viel man mag. Andere Getränke gibt’s zu moderaten Preisen. Darüber hinaus stehen der traditionelle Pommes-Panzer sowie erstmals ein Crêpe-Wagen bereit. Einlass ab 16 Jahren

Die letzten zwei Jahre musste das Festival allerdings corona-bedingt ausfallen. Und auch in diesem Jahr hat sich das Team erst spät entschieden, es stattfinden zu lassen. „Es hat sich viel verändert, auch bei uns im Verein“, erzählt Ina Pins (33). „Als Eltern muss man überlegen, ob man vier Stunden hinter der Theke stehen kann, wenn zu Hause das Kind schläft.“ Doch das achtköpfige Orga-Team hat auch dafür Lösungen gefunden: von doppelt abgestimmten Dienstplänen bis hin zu einem Kinderspielzelt, wenn am Vortag mit rund 70 Helfern aufgebaut wird. „Das Schöne am Rock am Dick war immer, dass das Publikum mit einem gewachsen ist“, sagt Steffen Sander (36). „Es ist wie ein Klassentreffen“, ergänzt Anna-Maria Evers (26). Die Vorfreude ist groß, aber nach zwei Jahren Pause auch das Lampenfieber. „Haben die Leute überhaupt noch Bock aufs Feiern? Oder ist ihr Terminplan vielleicht sogar so vollgepackt, dass sie froh sind, mal ein Wochenende nichts zu machen?“, spukt es Ina Pins durch den Kopf.

Dass die Leute Bock haben, zeigt sich am Ticket-Verkauf. Ende Juni hat Alko SBK online 200 Early-Bird-Tickets zu vergünstigten Preisen angeboten. „Innerhalb von zwei Tagen waren die alle weg“, erzählt Stefan Woywode (33). Bei den übrigen Tickets für 28 Euro „geht noch was“, wie es Ina Pins ausdrückt. Theoretisch könnte es noch eine Abendkasse mit Karten für 35 Euro geben. Doch Fans des Rock am Dick wissen: Seit 2012 war das Festival schon immer vorher ausverkauft. Und in diesem Jahr wurde die Besucherzahl auf 800 reduziert. „Für einige ist das Rock am Dick wie Karneval oder Weihnachten ein Anlass, genau dann mal wieder nach Hause zu kommen“, sagt Steffen Sander. „Wir haben auch Tickets nach Hamburg verkauft. Ich bin gespannt, wer da kommt.“

Wie ein Wiedersehen alter Freunde liest sich auch das Line-Up. Mit dabei ist zum Beispiel Max Pohl. Der gebürtige Xantener lebt inzwischen in Berlin und ist dort mit verschiedenen Band-Projekten unterwegs. Die Bühne in Sonsbeck will er aber als Solo-Künstler mit einer spannenden Mischung aus Akustik-Punk und Folk rocken.

Aus Xanten kommen zudem die Bands The Janitors und Black Orchid. Die 2018 formierte Combo The Janitors war ursprünglich als Reggae- und traditionelle Ska-Kapelle geplant. Bei den Proben stellte sich jedoch heraus, dass die entstehenden Songs eindeutigen Punk-Charakter aufwiesen. Also wurde prompt einige Gänge höher geschaltet. Und mittlerweile hat die Band ein beeindruckendes Repertoire an Subgenres aus der Ska- und Punkrock-Ecke zu bieten, die mit Unterstützung des Künstlers Boss Capone auf der Rock-am-Dick-Bühne ordentlich einheizen sollen.

Eine wilde Gruppe mit vielen Gesichtern: das ist Black Orchid. Jedes Mitglied hat seinen eigenen Stil, gemeinsam liefert die 2015 gegründete Band einen bunten Mix aus Alternative Rock, Classic Rock und Punk ab. Immer anders, immer leidenschaftlich. Nur eins ist sicher: Die Band weiß, wie man Musik zum Tanzen und Springen macht.

„Uns ist es wichtig, hiesigen und jungen Künstlern eine Plattform zu bieten“, sagt Steffen Sander. Ins Line-Up mischen sich jedoch auch einige Stadtkinder. Auf eine ordentliche Portion Punkrock und immer wieder frische Ausflüge in Reggae- und Ska-Beats können sich die Zuhörer mit Butterwegge freuen. Die Band aus Duisburg steht für deutschsprachige Texte, die mal politisch intelligent, mal trivial süffisant unterhalten oder aufwühlen. Seit ein paar Jahren ist der Musiker mit seiner Band fester Bestandteil der bunten Szene und quatscht und musiziert sich durch die Clubs der Nation bis hin zu den großen Bühnen. „Nachdem der Butterwegge solo schon bei unserem Benefiz Bonanzaa mitgemacht hat, freuen wir uns, ihn jetzt zusammen mit der Band auf der Rock-am-Dick-Bühne begrüßen zu dürfen“, so die Alko-SBK-Mitglieder.

Skapunk aus Düsseldorf bringen die Jungs von Sinnfrei mit nach Sonsbeck. Die sechsköpfige Truppe schafft einen ganz eigenen musikalischen Spagat aus Punk-, Offbeat- und Rock’n’Roll-Elementen, gepaart mit eingängigen Bläsersätzen und Gesangsmelodien. Bei keinem Auftritt fehlen darf eine gute Portion Humor.

Vom Humor zum Horror leiten dann die Headliner des Abends über: „Die Kölner Band The Crimson Ghosts lebt Horrorpunk auf der Bühne komplett aus“, schwärmt Ina Pins. Düster gekleidet, heftig geschminkt sorgen die Kölner mit „halsbrecherischen“ Songs sowie mitreißenden, dunklen Balladen für eine einzigartige Show. Sie gehören deutschlandweit zu den Top-Acts ihres Genres. Beim Rock am Dick gehören sie zu den alten Bekannten. Es wird ihr dritter Auftritt bei dem Festival sein.

(beaw)