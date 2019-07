Dankesfest in Sonsbeck: Landjugend steht nun im „Goldenen Buch“

Sonsbeck Die Gemeinde Sonsbeck dankte den Ehrenamtlern für das Herrichten der Parkanlage an der Marienkirche.

In 72 Stunden verwandelten die Mitglieder der katholischen Landjugend (KLJB) Sonsbeck die vormalig zugewucherte Fläche an der Labbecker Marienkirche in eine ansehnliche Parkanlange, inklusive Boule-Bahn und Barfußpfad. Dabei erfuhren die jungen Leute sehr viel Hilfe, sei es materieller und finanzieller Art oder in Form von Arbeitskraft.