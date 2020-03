Vorsichtsmaßnahme wegen Corona : Marienschule in Xanten ab Montag geschlossen

Marienschule in Xanten ab Montag geschlossen

Die Marienschule in Xanten. Foto: RP/Markus Werning

Xanten Die private Marienschule in Xanten wird ab nächster Woche geschlossen bleiben. Der Unterricht soll online fortgeführt werden. Diese Regelung gilt bis zu den Osterferien.

An der Marienschule Xanten ruht ab Montag der Schulbetrieb. Der Schutz der Schülerinnen habe „höchste Priorität“, teilte der Schulträger, die katholische Propsteigemeinde mit. Deshalb bleibe die Marienschule von Montag an geschlossen. „Die Schulleitung und die Pfarrverwaltung stehen mit den Behörden in engem Kontakt und tragen die Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen mit.“ Diese Maßnahme gelte bis zu den Osterferien.