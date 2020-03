Vorsichtsmaßnahme wegen Corona : Hagelkreuzschule informiert Eltern über Schließung

Xanten In NRW bleiben die Schulen ab Montag bis zum Ende der Osterferien geschlossen. An der Hagelkreuzschule wird es Anfang der Woche aber noch eine Notfall-Betreuung geben.

Die Leitung der Hagelkreuzschule in Lüttingen hat die Eltern am Freitag auf ihrer Homepage über die Entscheidung der NRW-Landesregierung informiert, dass die Schulen in Nordrhein-Westfalen von Montag an geschlossen bleiben. „Die Hagelkreuzschule bleibt also vom 16. März bis zum 3. April geschlossen“, teilte die Schule auf ihrer Homepage mit. „Der Unterricht und alle sonstigen schulischen Termine fallen aus.“ Für Montag und Dienstag werde es eine Übergangsregelung geben. „Nur an diesen beiden Tagen bieten wir eine Notfallbetreuung für Kinder an, deren Betreuung nicht anderweitig gesichert werden kann.“ Diese Notbetreuung könne bis 13.10 Uhr genutzt werden. Das Angebot richte sich an Kinder von Eltern, „die in unverzichtbaren Funktionsbereichen – insbesondere im Gesundheitswesen – arbeiten.“ Informationen zur Notfallbetreuung am Mittwoch und den folgenden Tagen würden in den nächsten Tagen auf der Homepage der Hagelkreuzschule bekannt gegeben.