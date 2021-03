Xanten und Rheinberg : Wo Sie sich kostenlos auf Corona testen lassen können

Xanten/Rheinberg Neben den Impfungen sollen viele Tests dafür sorgen, dass eine Ausbreitung des Coronavirus gebremst wird. Der Kreis Wesel hat eine Liste mit Adressen veröffentlicht, wo sich die Bürger kostenlos testen lassen können.

Liste wird ausgebaut Diese Liste ist nicht abschließend. „Die kreisweite Schnelltest-Struktur befindet sich weiterhin im Aufbau“, erklärte der Kreis Wesel. „Gespräche mit privaten Anbietern laufen bereits.“ Deshalb soll die Liste fortlaufend aktualisiert werden, sie steht auf der Seite der Kreisverwaltung – dort finden Sie auch Teststellen in anderen Kommunen. Zum Beispiel baut auch die Firma Rikens in Sonsbeck ein Corona-Testzenrum auf, es soll am 19. März in Betrieb gehen. Außerdem würden zahlreiche niedergelassenen Ärzten die Schnelltests anbieten. Allerdings nicht alle. Daher empfiehlt es sich, dass man seinen Hausarzt vorher fragt, bevor man die Praxis aufsucht.