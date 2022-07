Umzug ins Xantener Gewerbegebiet : Drive-in-Teststelle öffnet wieder – an neuem Standort

Drive-in-Teststelle öffnet wieder – an neuem Standort

Xanten Xanten hat wieder eine Corona-Teststelle mehr: Das Xantener Pflegeteam hat seinen Drive-in an einem neuen Standort aufgebaut. Ab Samstag sind dort Tests möglich – für den Abstrich muss man nicht aussteigen.

Die Drive-in-Teststelle ist innerhalb Xantens umgezogen: vom Parkplatz am Archäologischen Park (APX) ins Gewerbegebiet an der Sonsbecker Straße. Der neue Standort ist die Straße Herdenkamp 3, direkt neben dem Baumarkt Mobau Hopmann. Am APX hatte die Teststelle nicht bleiben können, weil die Fläche Kostenpflichtiger Inhalt wieder als Parkplatz gebraucht wird.