Hohe Teilnahme im Sonsbecker Gerebernus-Haus : Eine Dankeschön-Rose für Impfteilnehmer

Mehmet Dumanoglu, Hausarzt in Sonsbeck, injiziert hier einer Bewohnerin den Impfstoff. Foto: Christian Hälker Caritasverband Geldern-Kevelaer

SONSBECK Erste Spritze gegen Corona für Mitarbeiter und Bewohner im Pflegeheim Gerebernus-Haus in Sonsbeck. Es sind keine Probleme aufgetreten. Auch die Belegschaft zeigte sich impffreudig.

53 der 50 Bewohner und drei Viertel der 65 Mitarbeiter des Gerebernus-Hauses in Sonsbeck haben am Donnerstag die erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Obwohl eine solche umfassende Aktion Neuland für das Seniorenhaus des Caritas-Verbandes Geldern-Kevelaer war, hat alles reibungslos geklappt.

Nicht nur darüber war Katrin Schulte, die stellvertretende Hausleiterin, erleichtert: „Der Impfschutz nimmt den Bewohnerinnen und Bewohnern die vielfach zu spürende Sorge vor einer Infektion.“ Sie ließen bereitwillig den Spritzen-Pieks setzen. „Ich hoffe, dass die Impfung etwas bringt“, sagte Gertrud Nabbefeld. Das erhofft sich auch Wilhelmine Mombers: „Ich verspreche mir von der Impfung, dass alles wieder ein bisschen freier wird.“ Die Teilnahme war für die Seniorin selbstverständlich: „Wenn wir zusammen in einer Gemeinschaft leben, sollte man sich auch impfen lassen. Das gehört einfach dazu.“

Nacheinander wurden die Seniorinnen und Senioren aus den einzelnen Wohnflügeln in die im Erdgeschoss eingerichtete Impfstation geleitet, wo dann zunächst letzte Formalitäten geklärt wurden. Die eigentliche Impfung dauerte nur wenige Augenblicke. Danach wurden alle Teilnehmer in einem Beobachtungsraum überwacht. Zuvor bekamen Mitarbeiter und Bewohner von der Leitung des Seniorenhauses allerdings noch eine Rose überreicht – als kleines, aber wichtiges Dankeschön für die Teilnahme an der Corona-Schutzimpfung.