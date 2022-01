Corona-Schutz in Sonsbeck : Am Mittwoch ohne Termin impfen lassen

Am Mittwoch ohne Termin impfen lassen

Corona-Schutz in Sonsbeck

Das mobile Impf-Team des Kreises Wesel macht in Sonsbeck Halt (Symbolfoto). Foto: dpa/Lennart Preiss

Sonsbeck Bei einer mobilen Impfaktionen in Sonsbeck am Mittwoch, 5. Januar, können Interessenten eine Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen erhalten. Auch Jugendliche ab zwölf Jahren können sich ohne Termin impfen lassen.

Das mobile Impf-Team des Kreises Wesel macht am Mittwoch, 5. Januar, in Sonsbeck Station. Von 13 bis 18 Uhr sind auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes an der Alpener Straße 13 ohne Termin Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen möglich. Bei der Impfaktion können auch Kinder ab zwölf Jahren gemäß der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) geimpft werden. Verimpft wird ein mRNA-Impfstoff (Biontech oder Moderna). Um Wartezeiten zu vermeiden, bittet der Kreis Wesel darum, die benötigten Unterlagen (bei Erst- und Zweitimpfung: zweimal Aufklärungsbogen, zweimal Anamnese, zweimal Impfeinwilligung; bei Booster-Impfung: zweimal Einwilligungserklärung Auffrischungsimpfung) ausgedruckt und ausgefüllt sowie den Impfausweis und ein gültiges Ausweisdokument mitzubringen. Bei Impfungen von Kindern ab zwölf Jahren ist zusätzlich die schriftliche Einwilligung der Sorgeberechtigten sowie des Impflings erforderlich. Alle Formulare gibt es online unter