Einhaltung der Corona-Regeln : Xanten kündigt Kontrollen an

In Xanten gilt in der Fußgängerzone eine Maskenpflicht (Archiv). Foto: Wyglenda

Xanten Die Stadt Xanten verstärkt in der nächsten Woche die Kontrollen der Corona-Regeln. Bei Verstößen drohen Strafen. Zunächst will die Stadt die Bürger aber vor allem über die neuen Vorschriften informeren.

Die Stadt Xanten hat angekündigt, dass sie ab nächster Woche ihre Kontrollen intensivieren wird, ob die Regeln der Corona-Schutzverordnung eingehalten werden. Dabei werde das Ordnungsamt von Polizei und einem privaten Sicherheitsdienst unterstützt, erklärte Bürgermeister Thomas Görtz am Freitag in einer Mitteilung. Der Schwerpunkt der Kontrollen werde zunächst aber „auf Beratung und weniger auf Sanktionen wie Bußgelder gelegt“.

Am Montag, 2. November, tritt eine neue Corona-Schutzverordnung in Nordrhein-Westfalen in Kraft. Sie umfasst 15 Seiten. Paragraf 18 sieht vor, dass Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro geahndet werden können. Als Ordnungswidrigkeit kann zum Beispiel gezählt werden, wenn jemand gegen die Maskenpflicht verstößt oder sich mit mehr als der erlaubten Zahl von Menschen trifft. Laut Paragraf 2 der Corona-Schutzverordnung dürfen sich in der Öffentlichkeit nur noch Angehörige des eigenen und eines weiteren Hausstandes mit maximal zehn Personen gemeinsam aufhalten.