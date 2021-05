Shopping, Konzerte, Gastronomie : Diese Corona-Regeln gelten ab Freitag im Kreis Wesel

Die Außengastronomie darf im Kreis Wesel öffnen (Symbolbild). Foto: dpa/Oliver Berg

Update Kreis Wesel Im Kreis Wesel sind die Infektionszahlen gesunken, die Corona-Regeln wurden Ende der Woche gelockert. Was nun für Gastronomie, Handel, Sport, Freizeit und private Treffen gilt und was sich am Freitag ändert: ein Überblick.

Allgemein Im Kreis Wesel gelten bis einschließlich Donnerstag (27. Mai 2021) noch die Regeln der Corona-Schutzverordnung, die das Land NRW für eine Sieben-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100 vorschreibt (mehr dazu finden Sie hier). Am Freitag (28. Mai 2021) treten weitere Lockerungen in Kraft. Dafür gibt es zwei Gründe: Zum einen hat die NRW-Landesregierung eine neue Corona-Schutzverordnung erlassen, die „vorsichtige Öffnungsschritte“ enthält. Zum anderen sind die Infektionszahlen im Kreis Wesel soweit gesunken, dass mehrere Einschränkungen aufgehoben werden, wie das NRW-Gesundheitsministerium am Mittwoch in einer Allgemeinverfügung ankündigte.

Am Freitag (28. Mai 2021) treten weitere Lockerungen in Kraft. Dafür gibt es zwei Gründe: Zum einen hat die NRW-Landesregierung eine neue Corona-Schutzverordnung erlassen, die „vorsichtige Öffnungsschritte" enthält. Zum anderen sind die Infektionszahlen im Kreis Wesel soweit gesunken, dass mehrere Einschränkungen aufgehoben werden, wie das NRW-Gesundheitsministerium am Mittwoch in einer Allgemeinverfügung ankündigte.



Gastronomie Die Außengastronomie darf seit dem 16. Mai wieder öffnen. Folgende Personen dürfen bedient werden: vollständig Geimpfte, Genesene und Menschen, die einen negativen Corona-Test vorlegen können, der nicht älter als 48 Stunden ist. Lockerung ab Freitag, 28. Mai 2021 Auf den Terrassen, in den Biergärten, also unter freiem Himmel, darf man ab Freitag auch ohne Corona-Test speisen und trinken. Die Gastronomie darf auch innen wieder Menschen bedienen, aber dort müssen die Gäste einen Corona-Test vorlegen (außerdem gibt es eine Platzpflicht). Auch die Kantinen dürfen wieder öffnen (für Betriebsangehörige ohne Test).

Ausgangssperre Seit Sonntag, 16. Mai, gilt keine Ausgangsbeschränkung mehr im Kreis Wesel. Sie droht erst wieder, wenn die Inzidenz an drei Tagen hintereinander über 100 liegen sollte – davon ist der Kreis Wesel aktuell weit entfernt.

Seit Sonntag, 16. Mai, gilt keine Ausgangsbeschränkung mehr im Kreis Wesel. Sie droht erst wieder, wenn die Inzidenz an drei Tagen hintereinander über 100 liegen sollte – davon ist der Kreis Wesel aktuell weit entfernt. Kontaktbeschränkung Im Kreis Wesel sind zurzeit private Treffen zwischen Menschen von zwei verschiedenen Hausständen erlaubt. In diesem Rahmen dürfen sich höchstens fünf Personen treffen, wie der Kreis Wesel erklärt. Ausgenommen sind Kinder bis einschließlich 14 Jahren. Lockerung ab Freitag, 28. Mai 2021 Treffen im öffentlichen Raum sind für Angehörige aus drei Haushalten ohne Begrenzung erlaubt. Wenn sich Menschen aus mehr Haushalten treffen wollen, dürfen es maximal zehn Personen sein, außerdem ist ein Corona-Test vorgeschrieben.

Treffen im öffentlichen Raum sind für Angehörige aus drei Haushalten ohne Begrenzung erlaubt. Wenn sich Menschen aus mehr Haushalten treffen wollen, dürfen es maximal zehn Personen sein, außerdem ist ein Corona-Test vorgeschrieben.

Es wird in keinem Geschäft mehr ein Corona-Test verlangt. Es dürfen wieder mehr Kunden gleichzeitig ins Geschäft: eine Person pro zehn Quadratmeter.

Außen ist Kontaktsport mit bis zu 25 Personen erlaubt. Für kontaktfreien Sport gibt es keine Personenbegrenzung, auch innen nicht mehr – das gilt auch für Fitnessstudios. Innen ist ein Kontaktsport mit bis zu zwölf Personen erlaubt (mit Test und Kontaktverfolgung).

Auch innen sind Konzerte, Theater- und Opernaufführungen sowie Kino-Vorstellungen mit bis zu 500 Personen erlaubt (mit Test und Sitzordnung nach Schachbrettmuster). Für einen Besuch im Museum ist kein Termin nötig.

Alle Bäder, Saunen und Indoorspielplätze dürfen öffnen (mit Test und Personenbegrenzung).

Hotels und andere Beherbungsbetriebe dürfen alle Zimmer vermieten, die Kapazitätsbegrenzung fällt weg. Die Gäste dürfen wieder voll gastronomisch versorgt werden – bis Freitag ist innen nur Frühstück erlaubt.

Die Kindertagesbetreuung soll am 7. Juni landesweit in den Regelbetrieb mit vollem Betreuungsumfang zurückkehren. Für die Schulen gilt das schon zum 31. Mai (durchgängiger Präsenz- statt Wechselunterricht).

Außerschulische Bildung – Lockerung ab Freitag, 28. Mai 2021 Präsenzunterricht ist erlaubt (mit Test und festen Sitzplätzen). Auch Musikunterricht mit Gesang oder Blasinstrumenten ist zulässig (innen mit zehn Personen und Test).

Jugendarbeit – Lockerung ab Freitag, 28. Mai 2021 Gruppenangebote sind erlaubt – innen mit 20, außen mit 30 Teilnehmern (mit Test).

Messen/Märkte – Lockerung ab Freitag, 28. Mai 2021 Jahrmärkte und Spezialmärkte dürfen stattfinden, mit Personenbegrenzung und Test. Kirmes-Elemente sind zulässig.

Private Veranstaltungen – Lockerung ab Freitag, 28. Mai 2021 Sie sind – „mit Ausnahme von Partys und vergleichbaren Feiern" – erlaubt, und zwar mit bis zu 100 Gästen im Freien und bis zu 50 Gästen in Innenräumen (mit Corona-Test und Rückverfolgbarkeit). So steht es in der neuen Verordnung. Eine Veranstaltung gilt als Party, wenn zu lauter Musik getanzt werden soll, daher viele enge Kontakte ohne Mindestabstand erwartbar sind und das Infektionsrisiko höher ist, wie das NRW-Gesundheitsministerium erklärt.

Weitere Lockerungen oder Verschärfungen Wie die Landesregierung in der Corona-Schutzverordnung erklärt, hängt vor allem von der Sieben-Tage-Inzidenz in einer Region ab, welche Regeln vor Ort gelten. Sie hat einen Stufenplan entwickelt – mit Regeln für eine Inzidenz zwischen 100 und 50,1 (Stufe 3), für eine Inzidenz zwischen 50 und 35,1 (Stufe 2) sowie für eine Inzidenz unter 35 (Stufe 1). „Die Zuordnung zu einer höheren Inzidenzstufe erfolgt, wenn der jeweilige Grenzwert an drei aufeinanderfolgenden Kalendertagen überschritten wird, mit Wirkung für den übernächsten Tag“, heißt es in der Verordnung. „Die Zuordnung zu einer niedrigeren Inzidenzstufe erfolgt, wenn der jeweilige Grenzwert an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unterschritten wird, mit Wirkung für den übernächsten Tag.“

Für den Kreis Wesel bedeutet das: Am Freitag (28. Mai 2021) werden die Regeln weiter gelockert, weil die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf Werktagen in Folge unter dem Schwellenwert von 50 geblieben ist, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete. Das ist am Mittwoch vom NRW-Gesundheitsministerium bestätigt worden. Die aktuellen Zahlen zur Corona-Pandemie in den Städten und Gemeinden im Kreis Wesel finden Sie hier.

Weitere Lockerungen sind im Kreis Wesel möglich, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an weiteren fünf Werktagen in Folge unter 35 bleibt. Am Mittwoch lag sie mit 32,2 erstmals darunter. Es zählt der Wert, den das Robert-Koch-Institut (RKI) täglich veröffentlicht. Die Inzidenz gibt an, wie viele neue Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gemeldet wurden.

Info Geimpfte, Genesene, Getestete Wie im Bundesinfektionsschutzgesetz festgelegt, stehen nachweislich Geimpfte und Genesene negativ Getesteten gleich. Darauf weist der Kreis Wesel hin. Daraus folgt: Bei Zusammenkünften und Veranstaltungen werden Personen mit einer nachgewiesenen Immunisierung durch Impfung oder Genesung nicht eingerechnet. Dies gilt nicht für festgesetzte einrichtungsbezogene Personengrenzen pro Quadratmeter. Hierdurch erhöht sich auch nicht die Anzahl der maximal drei erlaubten Haushalte bei privaten Treffen.

Hinweis: Die Daten, die unseren Grafiken zugrunde liegen, stammen vom Robert-Koch-Institut. In einigen unserer Artikel sind die Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter die Basis der Berichterstattung und können davon abweichen. Die Städte und das RKI erheben ihre Werte zu verschiedenen Zeitpunkten.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version dieses Berichtes schrieben wir über die Regel-Änderungen, dass sie frühestens am Freitag, 26. Mai 2021 in Kraft treten – gemeint ist Freitag, 28. Mai 2021. Wir haben das Datum korrigiert und bitten, den Fehler zu entschuldigen.

