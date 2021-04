Corona-Regeln im Kreis Wesel : Auch Geimpfte müssen negativen Test vorlegen

Xanten Wegen der Infektionszahlen gelten Einschränkungen im Kreis Wesel. Zum Beispiel muss der Kunde einen aktuellen negativen Corona-Test vorlegen, wenn er manche Einzelhandelsgeschäfte betreten will – selbst wenn er schon geimpft sein sollte. So wie ein Mann aus Xanten.

Die Aussagen und Empfehlungen des Bundesgesundheitsministeriums und des Robert Koch-Instituts (RKI) zur Schutzwirkung einer vollständigen Impfung für mögliche Kontaktpersonen der Geimpften seien „durchaus komplex und nicht frei von Klärungsbedarf“, erklärte das Ministerium. Da es sich um eine sehr grundsätzliche Frage mit weitreichenden Folgen für die kommenden Monate handle, dauere die Prüfung noch an, in welcher Weise schon jetzt Änderungen in der geltenden Corona-Schutzverordnung aufgenommen werden könnten.