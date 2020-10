Corona-Pandemie : Xanten schränkt Zugang zum Rathaus wieder ein

Xanten Die Corona-Fallzahlen steigen. Der Kreis Wesel hat eine wichtige Warnstufe überschritten. Die Stadt Xanten setzt ihr Personal deshalb verstärkt für die Überwachung der Corona-Regeln ein. Deshalb müsse das Serviceangebot des Rathauses eingeschränkt werden, erklärt die Verwaltung.

Wegen der steigenden Corona-Zahlen schränkt die Stadt Xanten den Zugang zum Rathaus wieder ein. Von Montag an können Bürger das Gebäude nur noch betreten, wenn sie vorher einen Termin mit dem für das Anliegen zuständigen Mitarbeiter vereinbart haben. „Das gilt auch für das Bürgerservicebüro“, teilte die Stadtverwaltung mit. „Ein spontaner Besuch ohne Anmeldung ist bis auf Weiteres nicht möglich.“ Im Mitarbeiterverzeichnis auf der Internetseite der Stadt finden Bürger den zuständigen Ansprechpartner für ihr Anliegen. Dort stehen auch die Kontaktdaten für eine Terminvereinbarung. Alle Besucher des Rathauses würden in eine Liste eingetragen, um eventuelle Infektionsketten nachverfolgen zu können, erklärte die Verwaltung weiter. Die Daten würden ausschließlich zu diesem Zweck erhoben und vier Wochen nach dem Termin im Rathaus wieder gelöscht.

In den vergangenen Tagen sind im Kreis Wesel so viele Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden, dass die Sieben-Tage-Inzidenz den Warnwert von 35 überschritten hat. „Dieses beunruhigende Infektionsgeschehen und die Ausbreitungsdynamik machen es leider notwendig, das Serviceangebot des Rathauses wieder einzuschränken, um das vorhandene Personal verstärkt für die Überwachung der Regelungen nach der Corona-Schutzverordnung einsetzen zu können.“ Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage bezogen auf jeweils 100.000 Einwohner gemeldet wurden. Am Freitag meldete das Landeszentrum für Gesundheit (LGZ) eine Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Wesel von 43,3.