Corona-Pandemie : Xanten sagt Weihnachtsmarkt ab

In diesem Jahr wird es in Xanten keinen Weihnachtsmarkt geben (Archiv). Foto: Christoph Reichwein (crei)

Xanten In diesem Jahr wird es in Xanten keinen Weihnachtsmarkt geben, auch keine verkaufsoffenen Sonntage: Wegen der aktuellen Corona-Infektionslage sagen die Gewerbetreibenden und die Stadt die Veranstaltungen ab.

Die Händler und Gastronomen in Xanten sagen alle für dieses Jahr noch geplanten und anstehenden Veranstaltungen ab. „Das betrifft den Herbst- und Weihnachtsmarkt inklusive aller verkaufsoffenen Sonntage sowie das Late-Night-Shopping“, schrieb der Vorstand der Interessengemeinschaft Gewerbetreibende Xanten (IGX) am Mittwoch den Mitgliedern. Die Entscheidung sei nicht leicht gefallen, müsse aber wegen der aktuellen Corona-Infektionslage getroffen werden. Der Kreis Wesel meldet seit Tagen steigende Fallzahlen, auch für Xanten.

Die IGX habe sich mit der Stadt abgestimmt, erklärte der Vorstand weiter. Sie seien übereingekommen, „nicht alles, was rechtlich – noch – möglich wäre, ausschöpfen zu wollen“. Vertreter von Bund und Ländern sprechen am Mittwochnachmittag über eine Verschärfung der Regeln. Eine wichtige Größe ist dabei die Sieben-Tage-Inzidenz. Dieser Wert ist im Kreis Wesel von 12,4 Ende September auf 33,9 am Mittwoch gestiegen. Die Zahl gibt an, wie viele Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage bezogen auf jeweils 100.000 Einwohner gemeldet wurden.