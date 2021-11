Corona-Pandemie : Xanten plant Kontrolle der 3G-Regel in der Gastronomie

Xanten Wer in Gaststätten, Restaurants und Cafés etwas essen oder trinken möchte, muss vorher nachweisen, dass er genesen, geimpft oder getestet ist (3G). In Xanten soll das wieder stichprobenartig kontrolliert werden.

Das Xantener Ordnungsamt hat am Donnerstag angekündigt, dass es wieder stichprobenartig die Einhaltung der Corona-Regeln in Gaststätten, Restaurants und Cafés kontrollieren wird. Wie aus der Mitteilung der Verwaltung hervorgeht, werden die städtischen Mitarbeiter vor allem überprüfen, ob die Gastronomie-Betriebe und ihre Gäste die sogenannte 3G-Regel beachten. Andernfalls drohen Bußgelder.

Die Corona-Schutzverordnung des Landes NRW sieht für die Innengastronomie eine Zugangsbeschränkung vor. In den Räumen von Gaststätten, Restaurants und Cafés dürfen nur Menschen sitzen, etwas trinken und essen, die genesen, vollständig geimpft oder negativ getestet wurden. Das müssen sie auch nachweisen können. Von den Gastronomie-Betreibern und deren Mitarbeitern muss es überprüft werden. Sie müssen sich von den Gästen also einen Nachweis zeigen lassen.

In diesem Zusammenhang wies das Xantener Ordnungsamt darauf hin, dass ein negatives Testergebnis höchstens 24 Stunden zurückliegen darf. Das ist von der NRW-Landesregierung am 10. November geändert worden. Vorher hatte das Ergebnis bis zu 48 Stunden alt sein dürfen. Wie aus einer Übersicht der Kreisverwaltung in Wesel hervorgeht, gibt es zurzeit drei Teststellen in Xanten: die Hirsch-Apotheke, die Viktor-Apotheke und die Teststation an der Hagdornstraße. Außerdem gibt es in Sonsbeck ein Testzentrum.