Corona-Pandemie : Victor`sse sagen Schützenfest ab

Das aktuelle Königspaar Leon Weber und Jana Borninghoff haben sich bereit erklärt, ihre Regentschaft zu verlängern (Archiv). Foto: Fischer, Armin (arfi)

Xanten Wegen der Corona-Pandemie sollen bis Ende August in NRW keine Großveranstaltungen stattfinden. Die St.-Victor-Bruderschaft Xanten sagt deshalb ihr Schützenfest ab.

Die St.-Victor-Bruderschaft hat alle Veranstaltungen der Bruderschaft in den nächsten Monaten abgesagt, auch das Schützenfest im August. „Natürlich ist die Absage des Schützenfestes sehr schade, zur Eindämmung der Pandemie sieht die Bruderschaft aber keine Alternative“, teilte der Vorstand der St.-Victor-Bruderschaft Xanten am Montagabend mit. Die Bruderschaft werde deshalb in den nächsten Monaten auch an keinen Veranstaltungen von befreundeten Vereinen und Bruderschaften teilnehmen.

Bund und Länder hatten in der vergangenen Woche das weitere Vorgehen in der Corona-Krise besprochen. Unter anderem bleiben Großveranstaltungen bis zum 31. August grundsätzlich untersagt. Zwar ist bisher unklar, was genau unter einer Großveranstaltung verstanden wird. Dennoch habe sich die St.-Victor-Bruderschaft Xanten zu der Absage entschieden. „Der Vorstand steht zu seiner Verantwortung für seine zahlreichen Mitglieder.“ Das aktuelle Königspaar Leon Weber und Jana Borninghoff habe sich bereit erklärt, seine Regentschaft zu verlängern: „Es ist uns eine Ehre!“, hätten sie geantwortet. Dafür danke ihnen der Vorstand. Er glaube nicht daran, dass die Vereinsaktivitäten in Kürze wieder hochgefahren werden könnten. Ob die Herbstfeste wie das Patronatsfest, das Schützenoktoberfest oder die Katharinenfeste stattfinden könnten und wenn ja, in welcher Form, könne erst entschieden werden, wenn die entsprechenden Erlasse und Vorgaben der Bundes- und Landesregierung bekannt seien.

Die Victor‘sse verstünden sich als Feiergemeinschaft, im Wesentlichen aber auch als Solidargemeinschaft, in der jeder für jeden da sei. Der Vorstand habe daher einstimmig beschlossen, der nächsten Mitgliederversammlung vorzuschlagen, auf den Beitragseinzug im zweiten Halbjahr zu verzichten. Damit solle ein Ausgleich für die wegfallenden Feiern, aber auch eine finanzielle Entlastung für die Schützenschwestern und Schützenbrüder erfolgen, die durch die Corona-Krise bereits jetzt Einbußen in Kauf nehmen müssten. Die Bruderschaft werde ihren Mitgliedern zu Hilfe kommen, wo immer sie könne und wenn eine Notlage in der Schützengemeinschaft bekannt werde.

(wer)