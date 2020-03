Corona-Pandemie : Kommunen bereiten Bürger auf weitere Einschnitte vor

Xanten/Rheinberg/Sonsbeck Die bisherigen Einschränkungen für das öffentliche Leben dürften aber Mittwoch weiter verschärft werden.

Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen hat am Dienstag weitere Einschränkungen für das öffentliche Leben angekündigt. Diese Einschnitte müssen von den Kommunen umgesetzt werden, sobald der neue Erlass in den Rathäusern eingetroffen ist. Xantens Bürgermeister Thomas Görtz bereitete die Bürger am Abend deshalb schon darauf vor, dass die Stadt weitere Maßnahmen bekanntgeben werde. Einzelheiten sollen am Mittwoch folgen.