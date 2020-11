Corona-Pandemie : Stärkere Kontrolle der Maskenpflicht in Xanten gefordert

Ein Schild weist auf die Maskenpflicht in Xantens Fußgängerzone hin (Archiv). Foto: RP/Markus Werning

Xanten In der Fußgängerzone in Xanten gilt seit knapp zwei Wochen eine Maskenpflicht. Aber viele Menschen hielten sich nicht daran, beklagt ein Bürger. Er fordert, dass auch Geschäftsleute strenger gegen „diese Ignoranten“ vorgehen und notfalls Hausverbote aussprechen.

Die Debatte um die Maskenpflicht in Xanten hält an. „Es ist schon erstaunlich, dass es immer noch Menschen gibt, die die von den Behörden, der Bundes- und Landesregierung bestimmte Maskenpflicht ignorieren oder nur halbherzig umsetzen“, beklagt Michael Reuter aus Xanten. Er sei am vergangenen Freitag etwa eine halbe Stunde in einem Ladengeschäft auf der Marsstraße gewesen und habe während dieser Zeit beobachtet, „dass ein erheblicher Teil der Fußgänger keinen oder einen nicht korrekt sitzenden Mund-Nasenschutz getragen hat“. Dadurch würden diese Menschen andere gefährden. „Mittlerweile sollte jeder Bürger, insbesondere wegen der derzeit hohen Infektionszahlen, begriffen haben, dass es Sinn macht, einen solchen Mund-Nasenschutz zu tragen und sich an die Regeln zu halten.“

Wenn er jemanden sehe, der die Maskenpflicht ignoriere, spreche er diese Person an – „teilweise mit und teilweise ohne Erfolg, wenn ohne, dann mit teilweise rüpelhaften Äußerungen“, berichtete der Xantener. Jeder, der mit Publikum zu tun habe, sei dafür verantwortlich, „dass seine Kunden den Mund-Nasenschutz ordnungsgemäß tragen“. Im Fall eines Verstoßes müsse auf die Maskenpflicht hingewiesen „und notfalls ein Hausverbot ausgesprochen werden“, schreibt Reuter. „Vielleicht lernen ja dann auch diese Ignoranten, dass es Sinn macht, sich ordnungsgemäß zu verhalten, wenn man nirgendwo mehr ohne oder mit falsch sitzender Maske einkaufen kann.“ Gewundert habe er sich, dass er weder Ordnungsamt, noch Polizei am Freitag gesehen habe, obwohl schon sehr viele Menschen in der Fußgängerzone gewesen seien. „Wenn nicht konsequent und regelmäßig kontrolliert und die Vergehen entsprechend geahndet werden, haben wir noch lange mit der unsäglichen Pandemie zu tun.“

In Xantens Fußgängerzone gilt seit knapp zwei Wochen eine Maskenpflicht, nachdem die Infektionszahlen in der Stadt und im Kreis deutlich gestiegen sind. Am Montag sind außerdem weitere Einschränkungen landesweit in Kraft getreten. Die Stadt kündigte an, dass sie – unterstützt von Polizei und einer privaten Sicherheitsfirma – die Einhaltung der Regeln kontrollieren wird. Die Polizei hatte vor einigen Tagen einen Masken-Verweigerer in Gewahrsam genommen, weil er sich den Beamten widersetzt hatte.

(wer)