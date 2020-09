Corona-Pandemie : Xantens Schulen empfehlen weiter Mundschutz im Unterricht

Xanten Seit Dienstag gilt in den Schulen in Nordrhein-Westfalen keine Maskenpflicht mehr im Unterricht. Xantens Schulen empfehlen ihren Schülern den Mundschutz aber weiterhin. Mit der Stadt haben sie deshalb einen Appell veröffentlicht.

Die weiterführenden Schulen in Xanten empfehlen ihren Schülern weiter dringend das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes im Unterricht. Die Stadt Xanten veröffentlichte am Donnerstag einen entsprechenden Appell. Demnach haben sich die Leitungen aller städtischen und kirchlichen Schulen in der Stadt und die Stadtverwaltung darauf geeinigt. Anlass war eine Schulleiterbesprechung. „Ich begrüße diese einheitliche Vorgehensweise an allen Xantener Schulen zum Schutz der Gesundheit von Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern sowie Eltern und unterstütze den Appell ausdrücklich“, sagte Bürgermeister Thomas Görtz.