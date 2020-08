Entwicklung der Pandemie im Kreis Wesel : Frau aus Xanten stirbt nach Corona-Infektion

Corona-Test (Symbolbild). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Kreis Wesel Der Kreis Wesel meldet einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Demnach ist eine Frau aus Xanten gestorben. In der Stadt war die Zahl der Infektionen zuletzt wieder gestiegen, genauso wie anderswo im Kreis.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In Xanten ist eine Frau gestorben, die vorher positiv auf das Corona-Virus getestet worden war. Das teilte der Kreis Wesel am Donnerstag mit. Demnach handelt es sich um eine 79 Jahre alte Frau. Weitere Angaben machte der Kreis dazu nicht. In Xanten ist es bisher der dritte Todesfall im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Im gesamten Kreis Wesel sind in den vergangenen Monaten 27 Frauen und Männer gestorben, die sich mit dem Virus infiziert hatten. Es handelte sich vor allem um ältere Menschen.

Wie im gesamten Kreis Wesel sind die Infektionszahlen in Xanten zuletzt wieder stärker gestiegen. Am Donnerstag kamen vier Fälle dazu. Dadurch sind in den vergangenen knapp zwei Wochen in der Stadt insgesamt 19 Menschen positiv auf das Virus getestet worden. Das sind fast genauso viele wie in den drei Monaten davor. Insgesamt ist eine Infektion bisher bei 46 Menschen in der Stadt nachgewiesen worden. Davon gelten 28 wieder als genesen. Aktuell sind 15 Menschen in Quarantäne.

Im gesamten Kreis Wesel kamen am Donnerstag 24 Fälle dazu. Die Zahl der bisher nachgewiesenen Infektionen überstieg dadurch erstmals die 1000er-Marke und stieg auf 1001. Ende Februar war erstmals ein Einwohner des Kreises positiv auf das Virus getestet worden. Von den 1001 Menschen mit einer Infektion gelten 839 wieder als genesen (knapp 84 Prozent).

Die Städte und Gemeinden sind unterschiedlich stark von der Pandemie und getroffen. In Alpen gibt es im Moment keinen einzigen Corona-Fall. Die bisher 15 Menschen, die sich infiziert hatten, gelten alle wieder als genesen. In Sonsbeck ist das Virus bisher bei 19 Menschen nachgewiesen worden. Von ihnen sind 13 wieder genesen, drei sind in den vergangenen Monaten gestorben. In Rheinberg ist am Donnerstag ein neuer Fall dazugekommen. Damit sind in der Stadt bisher 64 Menschen positiv auf das Virus getestet worden. 59 gelten wieder als genesen. Aktuell in Quarantäne sind also fünf Menschen.

(wer)