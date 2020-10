Meldung des Landeszentrums für Gesundheit : Corona-Pandemie: Kreis Wesel überschreitet Warnstufe

Kreis Wesel Im Kreis Wesel rückt eine Verschärfung der Corona-Regeln näher, nachdem eine Warnstufe auch aus Sicht des Landeszentrums für Gesundheit (LZG) überschritten worden ist. Demnach liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 43,4.

Der Kreis Wesel arbeitet nach eigenen Angaben bereits an einer Allgemeinverfügung. Kostenpflichtiger Inhalt Er hatte schon am Donnerstag eine Überschreitung der Warnstufe gemeldet . Entscheidend für eine Verschärfung der Corona-Regeln sind aber die Zahlen des LGZ.

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage bezogen auf jeweils 100.000 Einwohner gemeldet wurden. Dieser Wert ist im Kreis Wesel in den vergangenen Tagen deutlich gestiegen. Am 7. Oktober hatte die Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 18,7 gelegen, vor zwei Wochen, am 30. September, bei 12,4.