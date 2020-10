Entwicklung der Pandemie : Kreis Wesel meldet weiteren Todesfall nach Corona-Infektion

Kreis Wesel Im Kreis Wesel ist eine weitere Person gestorben, die vorher positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Damit erhöht sich die Anzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie auf 33.

Außerdem meldete die Kreisverwaltung am Freitag 13 neue Corona-Infektionen (Covid-19) in den Städten und Gemeinden. Die Fälle verteilen sich auf sieben Kommunen: Dinslaken (4), Hamminkeln (1), Moers (3), Neukirchen-Vluyn (2), Rheinberg (1), Sonsbeck (1) und Xanten (1). Das geht aus der neuen Statistik zur Entwicklung der Corona-Pandemie im Kreis Wesel hervor. In der Regel veröffentlicht die Verwaltung montags bis freitags um die Mittagszeit die aktuellen Zahlen.

Durch die acht neuen Infektionen steigt die Gesamtzahl der bisher positiv getesteten Menschen im Kreis Wesel auf 1514. Von ihnen gelten 1277 Frauen und Männer wieder als genesen. Das sind neun mehr als am Dienstag. Unterm Strich steigt die Zahl derjenigen, die aktuell in Quarantäne sind, weil sie gerade erst positiv getestet wurden und noch andere anstecken könnten, um drei auf 204 Personen.

Die 7-Tage-Inzidenz blieb am Freitag unverändert bei 22 (wie am Donnerstag). Der Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage bezogen auf jeweils 100.000 Einwohner gemeldet wurden. Bei der Frage, ob die Regeln in einer Region wieder verschärft werden, ist er eine Orientierungsgröße.