Xantener Geschäftsfrau zum harten Lockdown : „Mein Lebenswerk steht auf dem Spiel“

Martina Bartussek gehört seit 31 Jahren das Spielwarengeschäft Hampelmann am Xantener Markt. Foto: Armin Fischer ( arfi )

Xanten Die Inhaberin des Xantener Spielwarengeschäfts Hampelmann wird der zweite lange Lockdown hart treffen. Sie hofft auf die Solidarität der Kunden und wird vorbestellte Ware ausliefern.

Das Weihnachtsgeschäft wird in diesem Jahr auch im Spielwarengeschäft von Martina Bartussek anders laufen, sich der bevorstehende harte Lockdown im Umsatz niederschlagen. Die gebürtige Viersenerin, die seit 1989 Inhaberin des Hampelmann am Xantener Markt ist, wird wie im Frühjahr Ware ausliefern und an der Ladentüre Bestellungen ausgeben.