Dritter Corona-Lockdown führt zur Schließung : Sportstudio Womens Fit Xanten macht nicht mehr auf

Fariz Sürücü ist Inhaber der Xantener Fitness-Arena. In seinem Sportstudio können die Frauen von Womens Fit zum alten Beitragstarif weitertrainieren. Foto: Armin Fischer ( arfi )

Xanten Den dritte Lockdown hat das Fitnessstudio an der Sonsbecker Straße nicht überlebt. Die Mitglieder können mit dem alten Tarif in der Fitness-Arena Xanten weitertrainieren.

Die Türen von Womens Fit, dem Gesundheitszentrum exklusiv für Frauen an der Sonsbecker Straße 44, sind seit Anfang April zu. Das wird auch so bleiben. Fast 20 Jahre nach Eröffnung musste Inhaber Fabio Gonzales das Fitnessstudio aus wirtschaftlichen Gründen schließen. „Wir haben Corona nicht überlebt“, sagte Annette Averdunk, die langjährige Standort-Leiterin. Jedoch können die Mitglieder rund hundert Meter entfernt weiter trainieren – zu gleichen Konditionen. Gonzales hat eine Zusammenarbeit mit der Fitness-Arena Xanten an der Sonsbecker Straße 55 vereinbart. Das Wechsel-Angebot mit dem alten Tarif gilt für die Mitglieder von Womens Fit noch bis Ende dieses Monats.