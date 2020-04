Finanzielle Hilfe in Corona-Krise : Volksbank begrüßt Schnellkredite für Mittelstand

Alpen Durch die Corona-Krise haben viele Betriebe massive Probleme. Der Staat will ihnen helfen, trotzdem kommen sie bisher kaum an Kredite heran, beklagt die Volksbank Niederrhein als Hausbank vieler Unternehmen. Das soll sich nun ändern.

Die Volksbank Niederrhein lobt das neue Kreditprogramm der Bundesregierung, mit dem diese den kleinen und mittelständischen Firmen in der Corona-Krise helfen will. Die Betriebe sollen darüber einfacher an Kredite kommen. Diese Unterstützung sei dringend notwendig und ein wesentlicher Meilenstein zur Stützung des Mittelstandes, sagte Guido Lohmann, Vorstandschef der Volksbank Niederrhein. Bisher seien nur wenige Unterstützungsdarlehen über die staatliche KfW zustande gekommen, weil den Hausbanken die Kreditbedingungen genau vorgegeben würden. Das Hauptproblem liege darin, dass die staatliche Bank den Betrieben für ihre Kredite eine maximale Rückzahlungsdauer von fünf Jahren vorschreibe. „Welcher Betrieb kann das schaffen? Das sind nur die wenigsten, nämlich in der Regel diejenigen, die von der Krise kaum belastet sind und die kein zusätzliches Geld brauchen.“ Im kleineren Mittelstand sei bisher kaum Geld angekommen, obwohl es dort dringend benötigt werde. „Wir haben das in vielen Gesprächen mit der Politik thematsiert und auf die Probleme hingewiesen.“ Mit ihrem neuen Kreditprogramm setze die Bundesregierung nun genau an der richtigen Stelle an, lobte Lohmann. Er rechne damit, dass die ersten Anträge nach Ostern gestellt werden könnten. Firmen- und Gewerbekunden könnten sich an ihre Hausbank wenden.