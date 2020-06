Folge der Corona-Krise : Keine Zukunft fürs Xantener Reisebüro

Xanten Die Corona-Krise trifft die Reisebranche besonders hart. Miriam Perau wird bald das Xantener Reisebüro an der Marsstraße schließen. Zu hoch sind die Verluste durch die vergangenen Wochen.

Es kommen nicht viele Kunden durch die Tür. Das ist schon seit Wochen so. Dass die Geschäfte sehr schlecht laufen, lässt sich Miriam Perau nicht anmerken. Ein ansteckendes Lächeln von ihr bekommt jeder, der das Xantener Reisebüro betritt. „Ich liebe meinen Job“, sagt die Tourismuskauffrau. Ihre gute Laune lässt sie sich von der Corona-Krise nicht nehmen. Gleichwohl sorgt die Pandemie dafür, dass die 23-jährige eine schwerwiegende berufliche Entscheidung treffen musste. Perau, erst seit Mitte 2019 Inhaberin des Reisebüros an der Marsstraße 33, muss den Laden aufgeben. Ende Oktober ist Schluss. Zu groß sind die Umsatzeinbußen. „Von Anfang Mai bis jetzt hatte ich drei konkrete Buchungsanfragen.“

Die Corona-Krise hat die Reisebranche besonders hart getroffen. „Der Januar lief noch sehr gut. Im Februar habe ich schon gemerkt, dass sich die Leute sehr zurückhalten.“ Dann kam der Lockdown. Vom 16. März bis Ende April war das Xantener Reisebüro zu, Miriam Perau in der Zeit aber telefonisch sowie per E-Mail zu erreichen. „Es ging eigentlich nur um Stornierungen.“ Sie selber sagte ihren Marokko-Urlaub ab. In den harten Wochen reifte nach Gesprächen mit ihrer Familie und ihrem Partner der Entschluss, dass sie die wirtschaftliche Notbremse ziehen muss. „Niemand weiß, wann und ob es überhaupt in unserer Branche wieder so läuft wie vor Corona. Ich denke, dass sich einiges beim Reiseverhalten ändern wird.“ Da Perau das Geschäft erst im Juni 2019 übernommen hat, habe sie noch keine großartigen Rücklagen bilden können. „Ich habe nicht das Geld, um diese Phase länger überbrücken zu können.“ Für Ende Mai hatte die junge Frau aus Kalkar ihrer Teilzeitkraft kündigen müssen.