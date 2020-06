Corona-Krise : Freizeitzentrum Xanten braucht Geld

Xanten Die Corona-Krise trifft den Betreiber der Freizeitanlagen an Xantens Nord- und Südsee hart. Das FZX bittet die Gesellschafter deshalb kurzfristig um 850.000 Euro, um den Geschäftsbetrieb fortzuführen und die Gehälter zahlen zu können.

Das FZX hat die beiden Xantener Seen zu einem Naherholungsgebiet entwickelt und baut dieses Angebot kontinuierlich aus. Die Gesellschaft betreibt Gastronomie und Freizeitanlagen wie das Naturbad, den Bootsverleih oder das Adventure-Golf und organisiert Veranstaltungen wie Konzerte und das Oktoberfest. „Das Freizeitzentrum Xanten hat für die Stadt Xanten, den Kreis Wesel und darüber hinaus für den gesamten Niederrhein eine besondere Bedeutung und auch Sogwirkung im Hinblick auf seine spezifischen Angebote für Jung und Alt in den Bereichen Baden, Wassersport und neuerdings auch Gesundheitstourismus“, schreibt die Stadt.

Xanten hält am FZX einen Anteil von 25 Prozent und müsste daher auch ein Viertel des Zuschusses übernehmen, also 212.500 Euro. Der Stadtrat entscheidet in seiner Sitzung am 25. Juni darüber. Sollte die Politik zustimmen, würde Xanten das Geld nur dann an das FZX zahlen, wenn sich auch die anderen beiden Gesellschafter beteiligen. Vom Kreis Wesel – auch er ist mit 25 Prozent am FZX beteiligt – müssten ebenfalls 212.500 Euro kommen, vom RVR als 50-Prozent-Gesellschafter 425.000 Euro.