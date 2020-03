Wirtschaftliche Folgen der Corona-Krise : „Das Wichtigste ist jetzt Besonnenheit“

Alpen Kunden stornieren Aufträge, Konzerte fallen aus, Reisen werden verschoben, Gäste bleiben fern: Längst spürt die Wirtschaft die Folgen der Corona-Krise. Volksbank-Chef Guido Lohmann spricht von einer gewaltigen Herausforderung, aber mahnt zur Besonnenheit.

Herr Lohmann, Als Bank sprechen Sie mit Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen. Wie ist die Stimmung in der Wirtschaft angesichts der Ausbreitung des Coronavirus?

Guido Lohmann Das Wichtigste für alle Beteiligten ist jetzt Besonnenheit. Wir müssen mit Sorgfalt die Situation analysieren und dann handeln. Das gilt für die Politik, das gilt aber auch für Unternehmer. Natürlich gibt es Branchen und Unternehmen wie Hotels, Gastronomie, Messebauer, Taxifirmen, Event-Agenturen und Reise-Veranstalter, die vor Problemen stehen, auch in unserer Region. Wir dürfen die Folgen für die Wirtschaft nicht unterschätzen, sie sind gewaltig und vergleichbar mit der Lehman-Pleite 2008. Aber wenn wir besonnen bleiben, werden wir auch diese Herausforderung lösen.

Lohmann Wenn den Unternehmen Aufträge wegfallen, können sie in Liquiditätsengpässe kommen, dann drohen Insolvenzen. Deshalb war es in weiten Teilen vernünftig, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag reagierte, regulatorische Erleichterungen für die Banken beschloss und gleichzeitig Liquiditätsprogramme auflegte. Damit hilft sie genau diesen Unternehmen, denen Liquidität fehlt. Da hat die EZB gut und schnell reagiert.