Wochenmarkt in Xanten : Verstöße gegen Maskenpflicht festgestellt

Dieser Händler auf dem Xantener Wochenmarkt erinnert seine Kunden an die Maskenpflicht. Foto: RP/Markus Werning

Xanten Xantens Ordnungsamt erinnert daran, dass auch von Kunden und Händlern auf dem Wochenmarkt ein Mundschutz zu tragen ist. Am verkaufsoffenen Sonntag ist das einige Male vergessen worden.

Das Ordnungsamt der Stadt Xanten hat Händler und Kunden an die Maskenpflicht auf dem Wochenmarkt erinnert. Am verkaufsoffenen Sonntag seien einige Verstöße festgestellt worden, erklärte Ordnungsamtsleiter Noah Decker auf Anfrage der Redaktion. Es seien aber keine Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden. „Wir konnten das im Dialog klären.“ Das Ordnungsamt denke zusätzlich darüber nach, Hinweisschilder aufzustellen, um die Bevölkerung auf die Maskenpflicht hinzuweisen. Auch auf anderen Wochenmärkten gebe es solche Schilder, berichtete ein Markthändler. Er selbst erinnert seine Kunden bereits mit einem Aushang am Verkaufstresen an die Maskenpflicht.

Ende Mai war bundesweit eine Maskenpflicht eingeführt worden. In Nordrhein-Westfalen wurde sie mindestens bis zum 11. August verlängert. Näheres regelt die Corona-Schutzverordnung. Demnach wird grundsätzlich ein Mund-Nasen-Schutz empfohlen, wenn ein Mindestabstand im öffentlichen Raum nicht eingehalten werden kann. Darüber hinaus sind mehrere Orte beschrieben, an denen eine Maskenpflicht für Inhaber, Beschäftigte und Kunden gilt, unter anderem „in Verkaufsstellen und Handelsgeschäften, auf Wochenmärkten, auf sämtlichen Allgemeinflächen von Einkaufszentren, Shopping Malls, Factory Outlets und vergleichbaren Einrichtungen sowie in Wettvermittlungsstellen“.