Steigende Infektionszahlen : Blutwurstkomitee sagt Straßenkarneval in Xanten ab

Xanten Lange hatte das Xantener Blutwurstkomitee gehofft, dass 2022 wieder Karneval gefeiert werden kann, zumindest unter freiem Himmel. Angesichts der steigenden Infektionszahlen werden aber alle Veranstaltungen abgesagt.

Auch in diesem Jahr wird es in Xanten keinen Straßenkarneval geben. „Wir machen nichts“, sagte Werner van Gemmeren, Präsident des Blutwurstkomitees, am Donnerstag im Gespräch mit der Redaktion. Alle Veranstaltungen fielen aus. „So traurig es auch ist.“ Aber die Infektionszahlen gingen deutlich nach oben. „Man kann nicht Karneval feiern.“ In den vergangenen vier Tagen sind im Kreis Wesel schon mehr als 2800 neue Corona-Infektionen gemeldet worden – mehr als sonst in einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg bis Donnerstag auf 640,7. So hoch war sie im Kreis Wesel noch nie.