Corona-Impfung in Wesel : Xantens Victorsse bieten Fahrdienst an

Blick in das eingerichtete Impfzentrum in der Niederrheinhalle in Wesel (Archiv). Foto: Christoph Reichwein (crei)

Xanten Anfang Februar sollen Menschen über 80 Jahre die Corona-Schutzimpfung in Wesel bekommen. Die Xantener Bruderschaft St. Victor richtet dafür einen Fahrdienst ein, falls ältere Mitglieder nicht wissen, wie sie zum Impfzentrum kommen.

Die Bruderschaft St. Victor in Xanten bietet ihren älteren Mitgliedern an, dass sie ihnen bei der Vereinbarung eines Termins für die Corona-Schutzimpfung hilft oder sie zum Impfzentrum nach Wesel bringt. „Gerne möchten wir euch Unterstützung anbieten, falls es in der Familie nicht möglich oder schwierig ist“, schreibt Kapitän Peter Bullmann im Namen des Vorstands in einem Schreiben an die Mitglieder. Viele Victorsse würden ihre Hilfe anbieten, auch Propst Stefan Notz als Präses.