„Mutig sein, Spritze rein“ : Mobile Impfteams kommen nach Xanten, Rheinberg, Alpen und Sonsbeck

Kreis Wesel Der Kreis Wesel schickt im Juli und im August mobile Impfteams in die Städte und Gemeinden. Dadurch will er die Impfquote erhöhen. Die Aktion steht unter dem Motto: „Mutig sein, Spritze rein“. Eine Übersicht mit den Terminen finden Sie hier.

Der Kreis Wesel plant Corona-Impfungen in allen kreisangehörigen Städten und Gemeinden. Dafür schickt er mobile Teams in die 13 Kommunen. Von ihnen können sich alle Menschen ab 16 Jahren impfen lassen, ein Termin ist nicht erforderlich, aber ein gültiges Ausweisdokument muss mitgeführt werden, wie der Kreis Wesel am Dienstag mitteilte. Für die Impfungen wird der Impfstoff der Firma Biontech verwendet. Die Termine sind zwischen Freitag, 23. Juli, und Donnerstag, 12. August. Die kreisweite Aktion trägt den Titel „Impf-Team vor Ort – Mutig sein, Spritze rein“.