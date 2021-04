Hausärzte in Alpen und Xanten : 40 Impfdosen für mehr als 400 Patienten in der ersten Woche

In dieser Woche beginnen die Corona-Impfungen in den Hausarztpraxen, zunächst aber mit wenig Impfstoff. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Alpen/Xanten In den Hausarztpraxen beginnen die Corona-Impfungen. Die Nachfrage ist enorm, auch in Alpen und Xanten, aber zunächst gibt es nur wenig Impfstoff. Die Mediziner bitten ihre Patienten um Geduld. „Es bringt nichts, unsere Mitarbeiter auf der Straße wegen eines Termins anzusprechen.“

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Telefon in der Hausarzt-Praxis von Norbert Koch in Alpen steht am Dienstag nicht still. Wer durchdringen will, braucht Geduld. Die Nachfrage nach einem Impftermin ist enorm und übersteigt das Angebot: Für diese Woche habe er nur 17 Dosen von Biontech, berichtet der Mediziner. Diese 17 Dosen will er an Patienten verimpfen, die alt, chronisch krank, bettlägrig sind oder aus anderen Gründen nicht ins Impfzentrum gelangen können und daher auf ihren vertrauten Hausarzt angewiesen sind.

Für die nächste Woche habe er 50 Impfdosen geordert, berichtet Koch und hofft, dass sie auch eintreffen. Er gehe momentan von einem Mix aus, den er nach medizinischer Priorität an seine Patienten vergibt. Astrazeneca werde er aber wohl vorerst nicht verabreichen, bestimmt nicht an unter Sechzigjährige – und wenn, dann nur nach eingehender vorheriger Beratung. Wie es dann weitergehe, sei noch nicht abzuschätzen, sagt Koch. Er gehe davon aus, dass von Woche zu Woche mehr Impfstoff zur Verfügung stehe und absehbar jeder, der es wünscht, auch in der Praxis geimpft werden könne. „Aber bis wir genug Impfstoff haben, um die Nachfrage zu stillen, braucht es noch ein wenig Ausdauer.“ Die Devise laute: „Ruhe bewahren.“

Das fällt manchem schwer. „Es bringt nichts, unsere Mitarbeiter auf der Straße wegen eines Termins anzusprechen oder persönlich bei ihnen oder deren Angehörigen zu Hause vorzusprechen“, schreibt der Allgemeinmediziner Georgios Ikonomou auf Facebook, so groß ist die Nachfrage nach einem Impftermin in der Praxis am Dombogen in Xanten. Auch in der Praxis am Niederrhein in Vynen klingelt es ununterbrochen: Wenn er genug Impfstoff hätte, könne er locker 100 Impfungen pro Woche vornehmen, berichtet Allgemeinmediziner Frank Voeten. Er rechnet aber damit, dass er deutlich weniger bekommt – bis Dienstagmittag war der Impfstoff noch nicht eingetroffen. Bundesweit werden in der ersten Woche 940.000 Impfdosen ausgeliefert. Im Schnitt erhält jede Praxis also zunächst nur 26 Dosen – manche ein paar mehr, andere dafür weniger. Aber alle bekommen zu wenig.

Voeten rät deshalb seinen Patienten dazu, dass sie ihren Termin im Impfzentrum wahrnehmen, wenn sie schon einen haben – und nur zu ihm kommen, wenn das nicht der Fall ist. „Sonst verhindern Sie die Impfung von Patienten, die auf eine Impfung in der Praxis angewiesen sind.“ Auch Ikonomou bittet seine Patienten darum: „Sollten Sie aufgrund Ihrer Priorisierung die Möglichkeit haben, in einem Impfzentrum geimpft zu werden, nutzen Sie diese.“ Allein unter seinen Patienten seien mehr als 400 Menschen, die aufgrund der Priorisierungskriterien zuerst geimpft werden sollten. Aber in der ersten Woche habe er nur 35 bis 40 Impfdosen. „Wir könnten das Fünffache verimpfen“, berichtet Ikonomou. „Aufgrund des Impfstoffmangels kann es mehrere Wochen dauern, bis unsere Liste abgearbeitet sein wird.“ Und dann sind nur diejenigen geimpft, die unter die ersten drei Priorisierungsgruppen fallen, also ein größeres Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf haben.