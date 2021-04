Impfstart in Arztpraxis in Xanten : Termine für die erste Woche sind schon alle vergeben

Impfstart in Arztpraxis in Xanten

Xanten Nach Ostern starten die Corona-Impfungen bei den Hausärzten – allerdings zunächst nur in einem geringen Umfang. Eine Arztpraxis in Xanten berichtet, dass sie deshalb schon dreimal mehr Anfragen als Impfstoff für die erste Woche hat.

Die Praxis am Dombogen in Xanten hat auf Facebook beschrieben, wie sie den Beginn der Corona-Schutzimpfungen für ihre Patienten organisiert. „Unsere Mitarbeiterinnen haben bereits begonnen, geeignete Patienten telefonisch zu informieren“, erklärte die Praxis von Lothar Miele und Ikonomou Georgios an Karfreitag. Wegen der Feiertage und der hohen Patienten-Zahl könne es aber sein, dass jemand noch nicht informiert worden sei. Die Praxis habe deshalb eine E-Mail-Adresse eingerichtet, damit Patienten darüber nach einem Impftermin fragen könnten – unter Angabe des Namens, Geburtsdatums und der Telefonnummer. „Eine unsere Mitarbeiterinnen meldet sich zeitnah nach den Feiertagen und gibt Ihnen einen Impftermin.“