Corona-Impfung : Nun ruhen die Hoffnungen auf dem Hausarzt

Xanten Ursula Schülke aus Xanten bemüht sich seit Wochen um einen Termin für eine Corona-Schutzimpfung – bisher vergeblich, trotz eines Priorisierungsantrags. Aber jetzt beginnen die Impfungen in den Hausarztpraxen.

Ursula Schülke gehört zu den Menschen, die im Fall einer Corona-Infektion zu den Risiko-Patienten gezählt werden. Sie ist 77 Jahre alt und hat chronische Vorerkrankungen. Deshalb begann sie vor sechs Wochen damit, sich um einen Impftermin zu bemühen. Aber damals beschied man ihr zunächst telefonisch, sie sei erst ab 80 „terminwürdig“. Dann hieß es, sie könne einen Termin bekommen, müsse aber einen entsprechenden Antrag stellen und ein Attest beibringen, dass sie „Corona-relevant vorerkrankt“ sei. Das Attest stellte ihr der Hausarzt sofort aus, kennt er doch seine Patientin genau und weiß, dass sie unter anderem ein Venenproblem hat, an Polyarthritis erkrankt ist und an der Trockenen Makula leidet. Heißt: Sie sieht auf einem Auge gar nichts mehr und hat auf dem anderen nur noch ein fünfzigstel Sehkraft.

Mit dem Attest und dem Priorisierungsantrag neben sich auf dem Schreibtisch wählte Ursula Schülke die 116117. Fernmündlich teilte man ihr mit, die Stadt sei jetzt für sie zuständig. Die wiederum habe sie ans Kreisgesundheitsamt verwiesen, berichtet sie. Mehrfach wählte die 77-Jährige die 0281 2074060, das letzte Mal an Karfreitag. „Die Leitung war immer besetzt. Nach dem 22. Versuch habe ich es aufgegeben.“ Auch im Internet kam sie nicht weiter. Nicht, weil sie am PC nicht fit genug wäre, das ist sie durchaus, auch wenn sie oft Probleme hat, auf dem 81-er Bildschirm etwas zu erkennen, weil die Spezial Lese-Lupe nur die unzähligen Pixel zeigt. Aber sie weiß sich zu helfen,befürchtet jedoch, dass andere Menschen mehr Schwierigkeiten mit der Online-Terminbuchung haben können. „Nicht jeder hat einen Sohn oder eine Tochter, der oder die hilft, sich online einen Impftermin zu buchen.“ Sie fragt sich, warum es nicht möglich ist, konkrete Gebrauchsanweisungen zu verteilen, zum Beispiel als Flyer.

Priorisierung Solange der Corona-Impfstoff knapp ist, müsse bei der Vergabe priorisiert werden, erklärt das Bundesgesundheitsministerium. In der ersten Gruppe (Höchste Priorität) sind unter anderem Menschen über 80 Jahre, Menschen in Pflegeheimen, Personal auf Intensivstationen, in Notaufnahmen und Rettungsdiensten. Zur zweiten Gruppe (Hohe Priorität) gehören Menschen über 70, Menschen mit Vorerkranungen und „Personen, bei denen nach individueller ärztlicher Beurteilung aufgrund besonderer Umstände im Einzelfall ein sehr hohes oder hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf nach einer Infektion mit dem Coronavirus besteht“. Die dritte Gruppe hat eine „erhöhte Priorität“, alle anderen Menschen folgen in der vierten Gruppe.

Die Seniorin, die bis vor vier Jahren die Vorsitzende des VdK-Ortsverbandes Menzelen war, versucht, es mit Humor zu nehmen. „Ich hatte nie die Zeit, mich selbst zu bedauern: Warum sollte ich jetzt damit anfangen?“ Sie baut nun auf den Impfstart bei den Hausärzten, die am Dienstag die ersten Impfdosen erhalten sollen. Sie will noch am selben Tag wird mit ihrem E-Scooter zur Praxis rollen, sich dort ins Wartezimmer setzen und erst wieder gehen, wenn sie eine Impfdosis oder zumindest einen Termin bekommen hat. „Ich möchte geimpft werden, egal mit welchem Vakzin, mit ärztlicher Zustimmung von mir aus auch mit Astrazeneca“, sagt Ursula Schülke. Denn sie will in ihrem Leben unbedingt noch ihre Schwester (81) in Missouri (USA) besuchen. „Die ist längst geimpft. Ihr hat nur der Arm ein bisschen gezwickt, das war`s.“