Corona im Kreis Wesel : Rückkehr zum Distanzunterricht und zur Kita-Notbetreuung

Kreis Wesel Im Kreis Wesel bleiben die Infektionszahlen hoch. Deswegen werden weitere Einschränkungen erlassen: Die Schulen kehren am Donnerstag wieder zum Distanzunterricht zurück und die Kitas zur Notbetreuung.

In Xanten, Rheinberg, Alpen, Sonsbeck und den anderen Kommunen im Kreis Wesel müssen die Schulen am Donnerstag wieder zum Distanzunterricht und die Kitas zur Notbretreuung wechseln. Darüber sind die Einrichtungen und ihre Träger am Dienstag vom Kreis Wesel informiert worden.

Hintergrund sind die Infektionszahlen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Dienstag bei 167,8, war also am dritten Tag in Folge über dem Schwellenwert von 165. Für diesen Fall sieht das Infektionsschutzgesetz vor, dass der Präsenzunterricht in Schulen und die Regelbetreuung in Kitas untersagt werden. Mögliche Ausnahmen sind Abschlussklassen und Förderschulen.