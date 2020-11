Kreis Wesel weist auf Regeln hin : Quarantäne-Pflicht für ganzen Haushalt nach positivem Corona-Test

Kreis Wesel Der Kreis Wesel bekräftigt die Quarantäne-Regeln: Sobald eine Person positiv auf das Coronavirus getestet wurde, muss sie in die häusliche Isolation. Das gilt auch für die Haushaltsangehörigen.

Der Kreis Wesel weist auf die Quarantäne-Regeln im Kampf gegen das Coronvirus hin. „Viele Menschen rufen nach wie vor im Kreis Wesel an, weil sie unsicher sind, was es für sie und ihre Familienangehörigen bedeutet, wenn sie über ihre Corona-App ein positives Testergebnis erhalten“, erklärte Michael Maas, zuständiges Vorstandsmitglied für das Gesundheitsamt. „Daher machen wir noch einmal auf die aktuell im Kreis Wesel geltende Regelung aufmerksam.“ Sie ist in einer Allgemeinverfügung zusammengefasst, die am Freitag in einer aktualisierten Fassung veröffentlicht wurde. Die wichtigsten Aussagen im Überblick: