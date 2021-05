Corona-Pandemie im Kreis Wesel : Inzidenz steigt wieder leicht – bleibt aber knapp unter 50

Kreis Wesel Vor dem Pfingstwochenende ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Wesel wieder leicht gestiegen. Aber sie blieb am Freitag knapp unter dem Schwellenwert von 50. Sollte die Inzidenz auch an den nächsten drei Werktagen darunter liegen, sind weitere Lockerungen möglich.

Wie aus Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorgeht, lag die Sieben-Tage-Inzident am Freitagmorgen im Kreis Wesel bei 49,4. Damit ist sie wieder leicht gestiegen. Am Donnerstag hatte sie nach Angaben des RKI bei 47,2 gelegen. Damit war sie erstmals seit Ende Februar wieder unter den Schwellenwert von 50 gefallen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele neue Infektionen bezogen auf 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage gemeldet wurden. Der Wert bildet damit besser die Entwicklung der Pandemie in einer Region ab als die tägliche Zahl an neuen Infektionen,die sehr stark schwankt. Die Inzidenz wird deshalb als Richtwert für die Frage genommen, ob die Corona-Vorschriften verschärft oder gelockert werden. Näheres ist in der Corona-Schutzverodnung für NRW geregelt .

Demnach lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Wesel nun an zwei Werktagen hintereinander unter 50: am Donnerstag, 20. Mai 2021, und am Freitag, 21. Mai 2021. Sonn- und Feiertage unterbrechen die Zählung nicht, wie das Land NRW in der Corona-Schutzverordnung erklärt. Wie das RKI weiter berichtet, wurden in den vergangenen sieben Tagen im Kreis Wesel 227 neue Corona-Infektionen gemeldet. Umgerechnet auf 100.000 Einwohner sind es 49,4 neue Fälle in den vergangenen sieben Tage.