Besorgniserregende Corona-Variante : Bisher nur wenige Fälle der Delta-Mutation im Kreis Wesel

Kreis Wesel Zwar sind im Kreis Wesel mehrere Personen positiv auf die Corona-Variante Delta getestet worden – sie wird als besorgniserregend eingestuft. Aber bisher konnte die weitere Ausbreitung gebremst werden.

Im Kreis Wesel ist die Delta-Variante des Coronavirus bisher weniger stark verbreitet als in ganz NRW. Wie die Kreisverwaltung auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, liegt der Anteil der Mutation am gesamten Infektionsgeschehen aktuell bei 3,2 Prozent (Stand Freitag, 25. Juni). In NRW gingen in der vergangenen Woche bereits 10,2 Prozent der Corona-Infektionen auf die Delta-Variante zurück, bundesweit waren es 13 Prozent, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mittelte. Es stuft diese und andere Virus-Mutationen als besorgniserregend ein, weil sie leichter übertragbar sein können und eventuell eine schwerere Erkrankung verursachen.