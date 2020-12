Entwicklung der Pandemie im Kreis Wesel : Drei weitere Menschen nach Corona-Infektion gestorben

Kreis Wesel Der Kreis Wesel meldet am Mittwoch drei Todesfälle im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Damit sind allein im Dezember 27 Menschen nach einer Infektion gestorben. In elf Städten und Gemeinden wurden auch weitere Frauen und Männer positiv auf das Virus getestet. Insgesamt kommen 83 Fälle dazu.

Im Kreis Wesel sind drei weitere Menschen gestorben, die positiv auf das Coronavirus getestet worden waren: Wie der Kreis Wesel am Mittwoch mitteilte, handelt es um einen 71-jährigen Mann aus Moers, einen 75-jährigen Mann aus Moers und einen 81-jährgen Mann aus Wesel. Damit steigt die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie im Kreis Wesel auf 72. Allein im Dezember sind 27 Menschen gestorben, die positiv getestet worden waren – so viele wie in keinem anderen Monat.