Corona-Pandemie im Kreis Wesel : Zahl der Neu-Infektionen bleibt auf einem hohem Niveau

Corona-Test (Symbolbild). Foto: dpa/David Taneèek

Kreis Wesel Der Kreis Wesel meldet am Mittwoch in allen Städten und Gemeinden weitere Corona-Fälle. Die Zahl der Neu-Infektionen bleibt damit auf einem hohen Niveau, scheint aber zumindest nicht weiter zu steigen. Jedoch werden mehr Menschen in den Krankenhäusern behandelt.

Im Kreis Wesel sind weitere 134 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte die Kreisverwaltung am Mittwoch mit. Die neuen Infektionen verteilen sich auf alle dreizehn Städte und Gemeinden: Alpen (3), Dinslaken (17), Hamminkeln (7), Hünxe (6), Kamp-Lintfort (9), Moers (47), Neukirchen-Vluyn (5), Rheinberg (9), Schermbeck (2), Sonsbeck (2), Voerde (11), Wesel (15) und Xanten (1). Das geht aus der neuen Statistik zur Entwicklung der Corona-Pandemie im Kreis Wesel hervor. In der Regel veröffentlicht die Verwaltung montags bis freitags um die Mittagszeit die aktuellen Zahlen. Weitere Daten im Überblick:

Anstieg Mit 134 neuen Fälle fällt der Zuwachs am Mittwoch stärker aus als am Dienstag und am Montag, kann aber noch im Rahmen der vergangenen Wochen liegen. Ob also die Einschränkungen die Ausbreitung des Virus im Kreis Wesel zumindest bremst, werden vermutlich erst die nächsten Tage zeigen.

Mittwoch, 11. November 2029: plus 134 Fälle.

Dienstag, 10. November 2020: plus 138 Fälle.

Montag, 9. November 2020: plus 66 Fälle.

Freitag, 6. November 2020: plus 93 Fälle.

Donnerstag, 5. November 2020: plus 111 Fälle.

Mittwoch, 4. November 2020: plus 71 Fälle.

Dienstag, 3. November 2020: plus 115 Fälle.

Montag, 2. November 2020: plus 173 Fälle.

Freitag, 30. Oktober 2020: plus 76 Fälle.

Donnerstag, 29. Oktober 2020: plus 103 Fälle.

Gesamtzahl Durch die 134 neuen Infektionen am Mittwoch steigt die Zahl der bisher nachgewiesenen Infektionen im Kreis Wesel auf insgesamt 3260. Von diesen 3260 Menschen gelten 1813 Frauen und Männer wieder als genesen. Das sind 30 mehr als am Dienstag. Unterm Strich sind aktuell 1412 Menschen in Quarantäne, weil sie gerade erst positiv auf das Virus getestet wurden und sie noch andere anstecken könnten. Sie werden als „aktive Fälle“ bezeichnet.

Behandlung Auch die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern ist gestiegen. Nach Angaben der Kreisverwaltung werden 123 Menschen stationär behandelt (Stand: 10. November 2020). 46 liegen auf der Intensivstation (plus acht), von ihnen müssen 18 beatmet werden. Am Dienstag meldete der Kreis Wesel 118 Corona-Patienten in den Krankenhäusern, Ende Oktober waren es 73 gewesen.

Für die einzelnen Städte und Gemeinden werden vom Kreis Wesel am Mittwoch folgende Zahlen zu den Infektionen gemeldet (Stand: 11. November 2020, 12 Uhr):

Alpen (12.450 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 54, davon genesen: 25. gestorben: 0.

(12.450 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 54, davon genesen: 25. gestorben: 0. Dinslaken (67.469 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 576, davon genesen: 297. Gestorben: 6.

(67.469 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 576, davon genesen: 297. Gestorben: 6. Hamminkeln (26.861 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 123, davon genesen: 76. Gestorben: 1.

(26.861 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 123, davon genesen: 76. Gestorben: 1. Hünxe (13.532 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 87, davon genesen: 52. Gestorben: 2.

(13.532 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 87, davon genesen: 52. Gestorben: 2. Kamp-Lintfort (37.425 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 304, davon genesen: 158. Gestorben: 7.

(37.425 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 304, davon genesen: 158. Gestorben: 7. Moers (103.680 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 862, davon genesen: 530. Gestorben: 5.

(103.680 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 862, davon genesen: 530. Gestorben: 5. Neukirchen-Vluyn (26.991 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 133, davon genesen: 82. Gestorben: 5.

(26.991 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 133, davon genesen: 82. Gestorben: 5. Rheinberg (31.004 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 217, davon genesen: 127. Gestorben: 1.

(31.004 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 217, davon genesen: 127. Gestorben: 1. Schermbeck (13.643 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 95, davon genesen: 62. Gestorben: 0.

(13.643 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 95, davon genesen: 62. Gestorben: 0. Sonsbeck (8725 Einwohner) Nachgewiesene Infektion: 48, davon genesen: 32. Gestorben: 3

(8725 Einwohner) Nachgewiesene Infektion: 48, davon genesen: 32. Gestorben: 3 Voerde (35.996 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 268, davon genesen: 116. Gestorben: 1

(35.996 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 268, davon genesen: 116. Gestorben: 1 Wesel (60.295 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 361, davon genesen: 182. Gestorben: 1.

(60.295 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 361, davon genesen: 182. Gestorben: 1. Xanten (21.644 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 132, davon genesen: 74. Gestorben: 3.

(21.644 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 132, davon genesen: 74. Gestorben: 3. Kreis Wesel insgesamt (459.715 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 3260, davon genesen: 1813. Aktuell aktive Fälle: 1412. Gestorben: 35.

(wer)